2019'un ilk yarısında yabancı sermayeli 8 bin 661 şirket kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı başından Temmuz ayı sonuna kadar olan verilere göre, 7 bin 837 adet yerli şirketin kapandığını, yabancı sermayeli 8 bin 661 şirketin kurulduğunu açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Pekcan, şirketlerin sayılarını açıklarken, isimlerine ve kapanma sebeplerine ilişkin bilgi vermedi.
Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) aldığı verilere göre, toplam 47 bin 078 adet şirket kurulduğunu, bunların 8 bin 661 tanesinin ortaklarının tamamının yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.