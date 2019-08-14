2019'un ilk yarısında yabancı sermayeli 8 bin 661 şirket kuruldu

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde yer alan ve 2019 yılı başından Temmuz ayı sonuna kadar olan verilere göre, 7 bin 837 adet yerli şirket kapanırken, yabancı sermayeli toplam 8 bin 661 şirketin kurulduğu açıklandı.

soL - Haber Merkezi