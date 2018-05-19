18 yaşındaki gençler AKP listelerinde ilk sıralarda yer bulamadı

Beştepe'de gerçekleştirilen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin milletvekilliği aday listelerinde kazanacak bölgelerde 20-21 yaşındaki isimlere yer verildiğini belirtti.
Konuşmasında, büyük coşkuyla pazarlanan "milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesi" uygulamasına övgüler yağdıran Erdoğan, bu yaştaki gençlere listelerin ilk sıralarında neden yer vermediklerini ise şöyle açıkladı:
"Pazartesi saat 17.00'a kadar listeleri YSK'ye teslim etmemiz lazım. Kılı kırk yarıyoruz. Bu listelerin içinde 18-19 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz. Bu listelerin başında olmasalar da bu gençlerimizi Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlamak, ilerideki seçimlere hazırlamak amacımızdır."