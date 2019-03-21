18 yaşındaki Ebru lüks rezidanstan 'düşerek' yaşamını yitirdi: 'Kendisini bıraktı, ben bir şey yapmadım'

İstanbul Küçükçekmece'de gece yarısı 14 katlı bir rezidansın 9. katından düşen genç kadının 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi. Genç kadının düştüğü dairede olan ve olay yerinden kaçan S.T.'nin polise teslim olarak 'Ben banyodaydım, çıktığımda pervazda oturuyordu. Kendini boşluğa bıraktı. Ben bir şey yapmadım. Korktuğum için kaçtım' dediği öne sürüldü.

İstanbul Küçükçekmece, İnönü Mahallesi'ndeki 14 katlı bir rezidansta çalışan özel güvenlikçiler, önceki gece polisi arayarak 1. kat balkonuna düşen genç bir kadın olduğunu bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EV SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, genç kadının 9. kattaki 97 numaralı daireden düştüğünü tespit etti. Polis, daireyi 21 yaşındaki S.T. adlı kişinin K.S. adlı ev sahibinden günübirlik kiraladığını tespit etti. Olayı polise ihbar eden sitenin güvenlikçilerin ifadesi alındı.

Güvenlikçiler, "Akşam saatlerinde ev sahibi ile bir kadın ve bir erkek geldi. Yanlarında ev sahibi ve kiracısı olduğu için kadından kimlik almadık. Gece saat 01.00 gibi ev sahibinin yanındaki daireyi kiralayan kişi yanımıza gelerek, 'Camdan atladığını gördüm.' dedi ve bizi kadının düştüğü balkona götürdü. Kadının öldüğünü fark ettik. Yanımıza gelerek olayı söyleyen kişi kadının öldüğünü fark edince hemen site dışına çıkarak taksi çevirdi ve kaçtı" dedi.

Cinayet şüphesi üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Sitenin güvenlik kameralarının arızalı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada da kadının kimliğine ulaşılamadı. Ev sahibi K.S. gözaltına alındı ve alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının kimliğinin de 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi. Erdem'in vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmazken, vücudunda düşmeye bağlı yaralar olduğu tespit edildi. Ebru Erdem'in babası da Adli Tıp Kurumu'na gelerek kızını teşhis etti.

Polis, Ebru Erdem'in düştüğü dairede olduğunu belirlediği 21 yaşındaki S.T'yi ararken, S.T avukatı ile birlikte sabah polise teslim oldu. S.T.'nin ifadesinde, "Ben banyodaydım. Çıktığımda pervazda oturuyordu. Kendisini boşluğa bıraktı. Ben bir şey yapmadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürüldü.

Ebru Erdem'in ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirdi.