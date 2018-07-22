'15 Temmuz'da silah dağıttınız mı?' sorusuna ilk yanıt

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP ve MHP'lilerin elinde Emniyet'e ait olduğu belirtilen silahlar bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 'Silah dağıttınız mı?' sorusuna ilk kez yanıt verdi.

15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet'in silah dağıttığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.

O gün birçok kişinin elinde Emniyet'e ait silahlar bulunduğu belirtilirken, konuyla ilgili birçok fotoğraf paylaşılırken, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bu işten sorumlu kişi olarak söylüyorum; İstanbul’da bir tek kişiye silah dağıtılmadı. Net söylüyorum, bir tane kayıp yok. Silahların hepsini biz aldık, depomuzda tuttuk, tek tek saydık, tek tek askeriyeye teslim ettik. Üç tane bile kayıp silah olsa onun hesabını sorarlar bizden" dedi.

Silah dağıtımı iddiası Ankara Valiliği tarafından üstü kapalı olarak kabul edilmişti.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Çalışkan, “FETÖ’cü askerlerin kafası kesilip köprüden atıldığı” iddiasına ilişkin ise, "Kim çıkardı, nereden çıkardı bilmiyorum. Kafa kesme yok, askeri Boğaz’a atmak diye bir şey yok. Bunların hepsi FETÖ’nün bilinçli olarak yaptığı algı yönetimi…" yanıtını verdi.