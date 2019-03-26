14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik Muğla Merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

Ardışık arama yöntemiyle ankesörlü/kontörlü telefonlardan Cemaat ile iletişime geçtiği belirtilen 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığına bağlı şüphelilerin ikametlerindeki aramaların devam ettiği, yakalanan şüphelilerin tamamının Muğla’ya getirileceği öğrenildi.