13 ilde 'FETÖ' operasyonu: Sızıntı, Aksiyon...

"FETÖ" operasyonu kapsamında Sızıntı, Aksiyon dergilerini basan Işık Yayıncılık'la ilişkili 55 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"FETÖ" soruşturması kapsamında Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve "Sızıntı", "Aksiyon" gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda "FETÖ" soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik soruşturma yürütülüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında, Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı.