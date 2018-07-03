115 hamile çocuk skandalında kendini böyle savundu: FETÖ kumpası

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz, hastaneye beş aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 115 çocuğun hamile olduğunu, bu kayıtların zorunlu olduğu halde polise bildirilmediğini saptayıp şikayette bulunmuş ve sürgün edilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında sorumlular kendilerini 'FETÖ kumpası' diyerek savunmaya çalıştı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortaya çıkan skandalda 18 yaşın altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcılığın bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, skandalın ortaya çıkmasının ardından hastanenin Başhekim Yardımcısı A.A ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D hakkında dava açıldı. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.A ile N.D avukatları ile birlikte katıldı.

İlk savunmasını yapan Başhekim Yardımcısı A.A, suçsuz olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini isteyerek, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda işlemler yapıldı. Herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Hakkımda açılan bu davanın FETÖ’nün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi.

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle haklarındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Mahkeme ayrıca sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğunu da kaldırdı.