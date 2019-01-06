10 ayda 8 binin üzerinde İranlı İzmir'den ev satın aldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 10 ayda 8 binin üzerinde İranlı, İzmir'den gayrimenkul satın aldı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, alınan konutların 'durgun olan emlak piyasasını hareketlendirdiğini' söyledi.

Yabancıların Türkiye'de mülk edinmesinin kolaylaştırılmasının ardından, yabancılara emlak satışında büyük artış yaşandı.

TÜİK verilerine göre, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşların sayısında ciddi artış yaşandı.

'İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'

2018 yılında özellikle İran'dan Türkiye'ye gelen birçok kişinin tercih ettiği öncelikli kentlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, İranlıların sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de gayrimenkul satın aldıklarını açıkladı.

10 AYDA 8 BİNİN ÜZERİNDE GAYRİMENKUL

İstanbul'da en çok Irak ve İran'dan gelenlerin ev aldığını söyleyen Mesut Güleroğlu, İzmir'de ise son bir yıl içerisinde İranlıların ciddi anlamda emlak satın almasına tanık olduklarını belirtti. İranlıların son 10 ayda İzmir'de 8 binin üzerinde gayrimenkul satın aldıklarını kaydeden Güleroğlu, burada gayrimenkul sahibi olanların şimdi yavaş yavaş çalışma hayatına girdiğini aktardı.

İran'dan gelerek burada ev satın alanların, "emlak piyasasını canlandırdığını" söyleyen Mesut Güleroğlu, "Bu da gayrimenkul fiyatlarında en azından durağan piyasada bir çıkış yılı oldu. Şu anda gayrimenkul fiyatları uygun. İzmir'i tercih etmelerinin nedeni yüksek ihtimal, Ankara ve İstanbul'dan ziyade burada konut fiyatlarının uygun olması. Yaşam kalitesinin biraz daha yüksek olması" dedi.

ÇEŞME VE URLA'DA 800 BİN-1 MİLYON LİRAYA EV

Güleroğlu, İzmir'de gayrimenkul sahibi olan yabancıların, Buca, Bornova ve Karşıyaka bölgelerinden 400 bin lira ile 500 bin lira arasında değişen fiyatlara ev satın aldıklarını belirtti.

Çeşme ve Urla'da da yabancıların 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen rakamlar ödeyerek ev sahibi olduğu aktarıldı.

IRAK'TAN GELENLER KARADENİZ'E YERLEŞİYOR

Öte yandan TÜİK verilerine göre İran'dan gelenlerin yaşamak için tercih ettiği kentlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelirken, Irak'tan gelenler ise Karadeniz bölgesindeki şehirlere yerleşti.

Verilere göre, Samsun ve Trabzon'da gayrimenkul satın alan Iraklılar, yine Trabzon'un Of ilçesinde de ev satın alarak, bölgeye yerleşti.