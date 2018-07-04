Yüzleşmedikçe azalmayacak: Çocuk tecavüzleri

Türkiye gündemi birbiri ardına kaybolan ve kimi örneklerde ölüm haberleri gelen çocuklarla sarsıldı. Çocuk istismarlarının neden azalmadığı sorusu bir kez daha tartışılmaya başlandı. Çağımızda sürmekte olan bu barbarlığı geriletmek onun birçok boyutuyla hesaplaşmayı gerektiriyor... Elçin Solmaz'ın dijital olarak yayımlanan soL Dergi'nin tanıtım sayısında yer alan yazısını okurlarımızla paylaşıyoruz...

Türkiye gündemi birbiri ardına kaybolan ve kimi örneklerde ölüm haberleri gelen çocuklarla sarsıldı. Çocuk istismarlarının neden azalmadığı sorusu bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Çağımızda sürmekte olan bu barbarlığı geriletmek onun birçok boyutuyla hesaplaşmayı gerektiriyor...

Elçin Solmaz'ın dijital olarak yayımlanan soL Dergi'nin tanıtım sayısında yer alan yazısını okurlarımızla paylaşıyoruz...

Elçin Solmaz'ın "Açıkça söylenmeli, toplum milliyetçi ve dinci ideolojilerle koşullandıkça, aktif olarak suça dahil olmasa da, yaptırımı konusunda pasif tutum alacak, özellikle azınlık çocukların istismarı kolay kolay engellenemeyecektir" cümlesiyle sonlandırdığı yazısının tamamını okumak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz: