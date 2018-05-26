Yandaş hakimin baro başkanına saldırısı protesto edildi

Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu'nun Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran'a yönelik saldırısı, dün HSK önünde yüzlerce avukat tarafından protesto edildi. Protesto eylemine işçi avukatlarla birlikte katılan Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın, "Çürüyen düzen, yargıyı da çürütme yolunda, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu'nun Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran'a yönelik saldırısı, dün HSK önünde yüzlerce avukat tarafından protesto edildi.

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, protesto eyleminde yaptığı açıklamada, HSK başkan vekili ile görüştüklerini, saldırgan hakim hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiklerini söyledi.

Savunmaya saldırıyı kınayan Canduran'ın ardından çeşitli illerden gelen baro başkanları tepki ve görüşlerini açıkladılar.

Protesto eylemine Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın, eernek üyeleri ve işçi avukatlar da katıldı.

Sorularımızı yanıtlayan Aydın, bu saldırının münferit bir olay olmadığını belirterek şunları söyledi:

"AKP'nin yargıyı getirdiği halin sahnelerinden biri daha yaşandı. Halkın savunmanı avukatları yargılama dışına itmek için, memurlaştırılan hakimler de kullanılıyor artık. Avukatları adliyelerden attılar, yerlerde sürüklediler, bürolarını bastılar, gözaltına aldılar, tutukladılar... Darbe girişimini bahane edip yargılamadan yargı mensuplarının işlerine son verdiler. YARSAV'ı kapattılar. Şimdi de yandaşlaştırdıkları hakimleri kullanılıyorlar. Sonra da 'soruşturma açtık merak etmeyin' diyorlar. Yargının sav ve karar ayakları baskı altına alınırken, ayakta kalan savunma ayağını da bu tür basitliklerle kıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bir kez daha gördük ki, çürüyen düzen, yargısını da çürütme yolunda. Bu çürümeye izin vermeyeceğiz. Bu düzen değişmeli mücadelesi yargının da gerçek işlevine kavuşmasının mücadelesi olacak."

