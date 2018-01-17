WhatsApp mesajlarınız tehlikede

WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yazdıklarınız tehlike altında olabilir.

Zira güvenlik uzmanları WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu. Android cihazları etkileyen açık nedeniyle kullanıcıların mesajları tehlikede.

Skygofree isimli malware ilk olarak 2014 yılında Kaspersky Lab tarafından keşfedilmişti ancak bu açık üzerine çalışmalar yapan güvenlik uzmanları Skygofree'nin son dönemde geliştiğini gözlemledi. Yapılan açıklamaya göre, Skygofree etkisi altında bulunan cihazları kullananlar mesajlarına erişebiliyor, video ve fotoğraf çekebiliyor.

Kaspersky Lab'in konuyla ilgili hazırladığı rapora göre, Skygofree, belirli wi-fi noktalarında zarar veriyor. Bu nedenle kullanıcıların mesajlarını güvende tutması için güvenilir olmayan noktalardan ücretsiz internet ağlarına bağlanmaması gerekiyor.

Kaspersky Lab'in raporuna göre, Skygofree WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri.