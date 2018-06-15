VİDEO | Çekmeköy‘de zilliyet davası

Çekmeköy Merkez Mahallesi‘nde aralarında hiçbir geliri bulunmayan yaşlı insanların da olduğu çok sayıda mahalleli, evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde zilliyet hakkı davası mahallelilerle rant peşinde koşanları karşı karşıya getirmiş durumda. 1980‘li yıllardan beri yaşadığı evin tapusunu edinmek için çabalayan insanlar, büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını, "tapunuzu vereceğiz“ diyerek her seçimde kendilerini oyalayan AKP'li belediyenin şimdi arazileri hükümetle yakınlığı olan rant çevrelerine kaydırma çabasında olduğunu söylüyorlar. Mahalle sakinleri geçen Pazar günü bir toplantı yaptılar ve yürütmekte oldukları hukuk mücadelesini soL'a anlattılar.

Karşı karşıya kaldıkları hukuksuzluğun İstanbul’un başka semtlerinde de yaşandığını söyleyen mahalle sakinleri rant düşkünlerine örgütlü bir cevap vereceklerini ifade ediyorlar.

Karşılarında buldukları rant organizasyonunun 2013 yılında bir dava açtığını, bu davayla ilgili herhangi bir tebligatın kendilerine ulaştırılmadığını söyleyen mahalle halkı 2017 yılında mahallenin muhtarı tarafından tesadüfen öğrenilen davadan ancak o zaman haberdar olmuş.

Aileler, böylece 2017 Temmuz ayında davaya müdahil olmuş, bunun ardından iki kez mahkemeye gidilmiş, Eylül ayında ise dava istinaf mahkemesine gönderilerek Yargıtay'a intikal etmiş.

Görüştüğümüz kişiler, yıllarca belediyeye vergisini ödedikleri, bir kısmının tapusuna da sahip oldukları evleri ve arsalarına dair bugün başka "iddia sahipleri"nin bulunduklarını, evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor.

"Mahalleden koparılan her toprağın arsa tapusunu aldığı, ormanın içinde inşa edilen Ağaoğlu'na ait villalarının hepsinin tapulu olduğu, ancak mahalle sakinlerine ait arsaların orman arazisi olmadığının hala ispatlanamadığını" ifade eden mahalleli, İstinaf Mahkemesi‘ndeki davanın düştüğünü, 22 Haziran‘da bir başka mahkemedeki davanın görüleceğini anlattı. "Her seçimde tapu vereceklerini vaat ediyorlar. Seçim sonrasında bizi unutuyorlar. Burada bulunan herkes vergi verdiğini ispat edebilir" diye konuşan mahalle temsilcilerinden birisi, "İsteklerimiz çok net hakkımız olanı istiyoruz. Adalet istiyoruz" sözleriyle durumlarını ortaya koydu.

Mahalle sakinleri seslerini duyurmak için sosyal medya hesapları da açtılar: