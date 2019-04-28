Üsküdar'da semt evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin semt evlerinin bir yenisi bugün İstanbul Üsküdar'da açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 Eylül'ünde düzenlediği "Emekçilere" konferansı doğrultusunda, sene başında açılmaya başlanan semt evlerinin bir yenisi dün İstanbul Üsküdar'da açıldı.

Açılış mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açış konuşmasını yapan Zeynep Harput Üsküdar'da ilk semt evinin kuruluşu ile birlikte mahallelilerle ortak gelişecek bir dayanışma kültürünü öreceklerini aktardı. Harput, önümüzdeki günlerde Üsküdar'da yeni semt evlerinin de açılacağını kaydetti.

Sonrasında söz alan TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler ise partide örgütlenmenin bir aracı olarak semt evinin önemine değindi. Selin Sümbültepe'nin ezgileriyle devam eden etkinlik, TKP'ye yeni katılan üyelere rozet takılması ile son buldu. Selimiye Semt Evi okuma grupları, ebeveyn okulu, sanat atölyeleri ile faaliyetlerini sürdürecek ve Üsküdar'da ilk semt evi olarak dayanışma ağını yaygınlaştırmanın ilk adımı olacak.