Urfa'da pamuk üreticilerinden yol kapatma eylemi

Urfa’nın Harran ilçesinde pamuk fiyatlarının açıklanmamasına ve artan maliyetlere tepki gösteren çiftçiler yol kapatma eylemi yaptı.

Urfa’da, Harranlı çiftçiler kısa bir süre içerisinde hasadı yapılacak olan pamukta artan maliyetleri ve taban fiyatta süren belirsizliği protesto etmek için Urfa-Akçakale karayolunu ulaşıma kapattı.

Taş dizip, lastik yakarak karayolunu çift yönlü olarak ulaşıma kapatan çiftçilerin protestosu nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araçla polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiftçiler adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, hükümetten pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını istediklerini dile getirdi.

Çiftçilerin eylemlerini sonlandırmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Çiftçileri temsilen bir grup Urfa Valisi Abdullah Erin’le görüşmeye gitti.