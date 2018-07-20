TTB: Şiddet uygulayanlara hapis cezası getirilsin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ülke genelinde tüm sağlık kuruluşlarında eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi. Açıklamalarda, 'şiddet uygulayanlara hapis cezası getiren sağlık yasasının çıkarılması' talebi yinelendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık görevlilerine uygulanan şiddetle ilgili olarak, "şiddet uygulayanlara hapis cezası getiren sağlık yasasının çıkarılması" talebini yineledi.

Ülke genelinde çeşitli sağlık kuruluşlarında eş zamanlı olarak basın açıklamaları düzenlendi.

Son olarak 17 Temmuz'da Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın bir hasta yakını tarafından şiddete uğramıştı.

Olayla ilgili basın açıklaması yapan TTB, Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu, "Türk Tabipler Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

Basın açıklaması Türkiye genelindeki hastanelerde saat 12:30'da eş zamanlı olarak yapıldı.

Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığının belirtildiği açıklamada "Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir" ifadesi yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türk Tabipler Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanunu'na bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile, 'Kamunun sağlığına karşı suçlar; sağlık hizmetini engelleme, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı sağlık hizmeti sunumu esnasında verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle, cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

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