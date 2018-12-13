TMMOB ve BTS'den ortak açıklama: Facianın nedeni 'hızlandırılmış demiryolu şovu' anlayışı

TMMOB ile Birleşik Taşımacılık Sendikası yöneticileri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Ankara tren kazasını değerlendirdiler. Açıklamada, kazanın asıl nedeninin demiryollarını siyasi ranta dönüştüren anlayış olduğu vurgulandı.

Ankara'da dokuz kişinin ölümü, 48 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yüksek hızlı tren faciasının yankıları sürüyor.

Facianın ardından Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) yöneticileri bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Çorlu'daki tren faciasından beş ay sonra yaşanan bu facianın "kazayla", "dikkatsizlikle", "ihmalle" açıklanamayacağının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

'SORUMLUSU 'HIZLANDIRILMIŞ TREN ŞOVU' ANLAYIŞIDIR'

"Bu kazanın sistematik nedenleri vardır. Olay yerinden ilk gözlemlerimiz ve kazanın yaşandığı hatta ilişkin bilgilerimiz, facianın demiryolu hattında bulunması gereken sinyalizasyon sistemlerinin hazır durumda bulunmamasından kaynaklandığını göstermektedir. Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmaması, hatlar üzerindeki trafiğin manuel haberleşme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kılması faciaya davetiye çıkarmıştır. Bir kez daha altını çizmek isteriz ki buradaki temel sorun insan hatası değildir, sorun insan hatalarını bertaraf edecek ve tren işletilmeye alınmadan önce tamamlanması zorunlu altyapı sistemleri hazır olmadan hızlı trenin çalıştırılmasına göz yuman anlayış sorunudur. Bunun sorumlusu da 16 yıldır ülkeyi idare eden AKP, bu anlayışın sahibidir. Bu anlayış 'hızlandırılmış tren şovu' uğruna Pamukova’da 41 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış gerekli bakım ve altyapı çalışmalarını yapmadığı için Çorlu’da 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış bugün de Ankara’da sinyalizasyon sistemleri devrede olmadığı halde Yüksek Hızlı Tren çalıştırıldığı için 9 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

'AKLA, BİLİME, MÜHENDİSLİK ANLAYIŞINA DAYANMAYA PROJELER'

AKP, iktidarda bulunduğu 16 yıl boyunca hayata geçirdiği tüm projelerde insan hayatını ve kamusal çıkarları değil, siyasi menfaatlerini ve sermayenin ihtiyaçlarını gözettiği iafed edieln açıklamada, şu tespitler dile getirildi: