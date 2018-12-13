TMMOB ve BTS'den ortak açıklama: Facianın nedeni 'hızlandırılmış demiryolu şovu' anlayışı

TMMOB ile Birleşik Taşımacılık Sendikası yöneticileri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Ankara tren kazasını değerlendirdiler. Açıklamada, kazanın asıl nedeninin demiryollarını siyasi ranta dönüştüren anlayış olduğu vurgulandı.
Haber Merkezi
Perşembe, 13 Aralık 2018 16:48

Ankara'da dokuz kişinin ölümü, 48 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yüksek hızlı tren faciasının yankıları sürüyor.

Facianın ardından Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) yöneticileri bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. 

Çorlu'daki tren faciasından beş ay sonra yaşanan bu facianın "kazayla", "dikkatsizlikle", "ihmalle" açıklanamayacağının vurgulandığı açıklamada şöyle denildi: 

'SORUMLUSU 'HIZLANDIRILMIŞ TREN ŞOVU' ANLAYIŞIDIR'

"Bu kazanın sistematik nedenleri vardır. Olay yerinden ilk gözlemlerimiz ve kazanın yaşandığı hatta ilişkin bilgilerimiz, facianın demiryolu hattında bulunması gereken sinyalizasyon sistemlerinin hazır durumda bulunmamasından kaynaklandığını göstermektedir. Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmaması, hatlar üzerindeki trafiğin manuel haberleşme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kılması faciaya davetiye çıkarmıştır. Bir kez daha altını çizmek isteriz ki buradaki temel sorun insan hatası değildir, sorun insan hatalarını bertaraf edecek ve tren işletilmeye alınmadan önce tamamlanması zorunlu altyapı sistemleri hazır olmadan hızlı trenin çalıştırılmasına göz yuman anlayış sorunudur. Bunun sorumlusu da 16 yıldır ülkeyi idare eden AKP, bu anlayışın sahibidir. Bu anlayış 'hızlandırılmış tren şovu' uğruna Pamukova’da 41 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış gerekli bakım ve altyapı çalışmalarını yapmadığı için Çorlu’da 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış bugün de Ankara’da sinyalizasyon sistemleri devrede olmadığı halde Yüksek Hızlı Tren çalıştırıldığı için 9 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

'AKLA, BİLİME, MÜHENDİSLİK ANLAYIŞINA DAYANMAYA PROJELER'

AKP, iktidarda bulunduğu 16 yıl boyunca hayata geçirdiği tüm projelerde insan hayatını ve kamusal çıkarları değil, siyasi menfaatlerini ve sermayenin ihtiyaçlarını gözettiği iafed edieln açıklamada, şu tespitler dile getirildi:

  • Akla, bilime ve mühendislik anlayışına dayanmayan, günü kurtarmaya yönelik projeler özellikle seçim dönemlerinde alelacele hayata geçirilmiştir. Hatırlayacaksınız, bugün kazanın yaşandığı Ankara-Konya YHT hattı da 2014 Yerel Seçimlerinde AKP’nin en önemli propaganda ögelerinden birisi olmuştur. Kazanın meydana geldiği banliyö bölgesi ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerine malzeme olmuş ve dönemin genel karakteristiği olarak birçok projede olduğu gibi; başta sinyalizasyon sistemleri olmak üzere henüz güvenlikle ilgili çalışmalar tamamlanmadan seçim arifesinde sayın Cumhurbaşkanı tarafından büyük bir mitingle açılmıştır. AKP’nin, kamu hizmetlerini siyasi ranta dönüştürmeyi esas alan bu anlayışı, sadece demiryollarında değil, hayatın her alanında büyük toplumsal trajedilerin yaşanmasına neden olmaktadır.
  • Demiryolları dünyanın her yerinde kaza riskinin en az olduğu, en güvenilir ulaşım aracı olarak kabul edilmektedir. Oysa ülkemizde bu algı ne yazık ki farklılaşmaya başlamıştır. Bunun sebebi sadece gerekli altyapı ihtiyaçlarının karşılanmaması ya da yaşanan kazalar değil, bir bütün olarak son yıllarda uygulanan demiryolu politikalarıdır. Kamu hizmeti perspektifindeki dönüşüm başta olmak üzere TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, liyakatsiz siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro eksikliği gibi nedenler halkın demiryolu ulaşımına bakışını etkilemektedir.
  • Demiryolu ulaşımı politikalarının kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bunun yanında ulaşım güvenliğinin sağlanabilmesi için, bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalı, teknik gereklilikleri tamamlanmadan hatlar trafiğe açılmamalıdır.

 