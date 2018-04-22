TKP'den Karaduvar'da çocuk şenliği

TKP Mersin İl Örgütü'nün Karaduvar Mahallesi'nde düzenlediği çocuk şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlikte çocuklar kendi boyadıkları materyallerden oyuncaklar yaptı, Karagöz oyunu izledi, oyun oynayıp şarkılar söyledi.

TKP Mersin İl Örgütü tarafından Karaduvar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çocuk şenliği yoğun ilgi gördü.

Oyunlarla ve şarkılarla başlayan buluşmada çocukların yaptıkları boyamalar ve resimler mahalleye asıldı. Çocuklar kendi boyadıkları materyallerden oyuncaklar yaparken Karagöz gösterimi de gerçekleştirildi. Buluşmada çocuk sağlığı, eğitim ve bilim konularının işlendiği tiyatro gösterisi de ilgiyle izlendi.

Ailelerin ve çocukların oyunlara ve tiyatro gösterilerine katıldığı buluşmada Karaduvar Mahallesi emekçilerine Boyun Eğme dergisi iletildi.

1 Mayıs'ta Mersin'de yapılacak gösterilere aileler davet edilirken, yaz aylarında çocuklar için düzenlenecek kimi atölye etkinlikleriyle ilgili katılımcı ailelerle beraber planlamalar yapıldı.