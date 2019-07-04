TKP Gönüllüleri İzmir'de buluştu

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de partiye yeni katılan üyelerine 'Hoş geldin' dediği yoğun katılımlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte partiye katılan yeni üyelere rozetleri takılırken, çok sayıda kişi de etkinlik sonunda form doldurarak TKP Gönüllüleri arasına katıldı.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, yeni üyelerine düzenlediği yoğun katılımlı bir etkinlikle "Hoş geldin" derken, partiye katılan çok sayıda üyeye parti rozetleri takıldı.

'TKP, SOSYALİZMİ KURMAK İÇİN KURULAN PARTİDİR'

1 Mayıs ve 31 Mart yerel seçimleri için yapılan parti çalışmalarından, düzenlenen mitinglerden fotoğrafların olduğu bir video gösterimiyle başlayan etkinlik, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmasıyla sürdü

Partinin 23 Haziran İstanbul seçimi için yaptığı açıklamalar ve aldığı kararla birlikte gelen birçok olumlu ve olumsuz yorumun, partinin oy potansiyelinin de ötesinde ilgi çekiyor olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Okuyan, "TKP, Türkiye'de sosyalizmi kurmak için kurulan partidir. TKP'den sosyalizm hedefini çıkartırsak geriye bir şey kalmaz. Ne için mücadele ediyorsak edelim, sosyalizm mücadelesine bağlanmak zorundadır. TKP nefes aldığı sürece sokakta, meydanda, fabrikada sosyalizm mücadelesi verecektir" dedi.

23 Haziran seçimi için alınan kararın partinin genel siyasi tavrından bağımsız olmadığına ve TKP'nin aldığı tavrın merkezinde İmamoğlu'nun iyi ya da kötü davranışlarının ya da İmamoğlu'nun ta kendisinin olmadığına fakat onun temsil ettiği proje ve destekçileri düşünüldüğünde söz söylemeden de geçilemeyeceğine değinen Okuyan, uzlaşılmaya ihtiyaç olduğu ve herkese eşit mesafede siyaset söylemlerinin emekçiler için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı. Okuyan, "Herkesle iyi geçinmek, uzlaşmak gibi bir niyetimiz yok. Sağ ve sol, patron ile işçi eşit derseniz, sağ kazanır, patron kazanır” dedi.

'KIRMIZI ÇİZGİMİZ SOSYALİZM PROGRAMI'

TKP'nin kırmızı çizgisinin parti programı olan Sosyalizm Programı olduğunun altını çizen Kemal Okuyan, konuşmasının sonunda "Yeni yoldaşlar aramıza katılmalı, sosyalizm mücadelesinde her türlü katkıya ihtiyaç var. İnsanları, çürümeden ve umutsuzluktan kurtarmalı. Omuz verin yeni insanlara ulaşalım. TKP böyle kalmayacak elbette; yaygınlaştık, güçlendik ve daha fazla insana seslendik, sesleniyoruz. Kısa zamanda 27 Semt Evi açtık, yol katettik ve Türkiye'nin dört bir yanında TKP bayrakları dalgalanıyor" dedi.

Kemal Okuyan'ın konuşmasının ardından yakın dönemde partili olan hastane emekçisi Rabia ve liseli Bengisu parti ile nasıl tanıştıklarını, üye olmaya nasıl karar verdiklerini anlattıları birer konuşma gerçekleştirdiler.

Toplantı sonunda yakın dönemde partili olan onlarca TKP'liye rozetleri takıldı.

Etkinlik sonunda çok sayıda kişi form doldurarak TKP Gönülleri arasında katıldı.