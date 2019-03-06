TKP adaylarından 296 gündür direnen Flormar işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları sendikal hakları için 296 gündür direnişte olan Flormar işçilerini ziyaret etti.

TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler, TKP İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Zehra Güner Karaoğlu, TKP Ataşehir Belediye Başkan adayı Fide Lale Durak Yılmaz ve TKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tozkoparan, direnişlerinin 296'ıncı günündeki Flormar işçilerini ziyaret etti.

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, siyaset yapmadıkları ve örgütlü olmadıkları için işçilerin sendikal haklarından bile mahrum bırakılmaya çalışıldığının altını çizdi. Direnişin ve mücadele etmenin öğrettiği örnekleri arttırmak gerektiğini vurgulayan Karaoğlu, işçileri TKP'de örgütlenmeye ve 10 Mart'ta Kartal'da TKP'nin düzenleyeceği mitinge katılmaya davet etti. TKP heyeti işçilerle sohbet etti.