Şule İdil Dere anıldı: İki yıl oldu İdil yok, adalet yok

İki yıl önce hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda anıldı. Anmaya katılanlar 'İki yıldır İdil yok, adalet yok' diyerek kent ve doğa suçları için adalet talebini dile getirdiler.

İstanbul Kadıköy'de iki yıl önce Kurbağalıdere'nin hafriyatını taşıyan kamyonun ezerek öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere için Yoğurtçu Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Ölümünün ikinci yıldönümünde Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen anma programına anne Dere'nin annesi Nesrin Aslan, babası Berdan Dere, arkadaşları ve Kadıköylüler katıldı.

Programda Şule İdil Dere'nin ailesi adına Damla Özdemir, avukatı Murat Özveri, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Kent dayanışmasından Üzeyir Uludağ ve son olarak babası Berdan Dere birer konuşma yaptılar. Anma, geçen yıl Şule İdil Dere'nin anısına dikilen ıhlamur ağacının yanında yapıldı. Basın açıklamasını tiyatro oyuncusu Damla Özen okudu.

Kadıköy Kent Dayanışması adına açıklama yapan Üzeyir Uludağ, Dere'nin ölümünden sorumlu olan yetkililerin cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Başta Şule İdil Dere olmak üzere tüm hafriyat kamyonu terörü kurbanları kentsel dönüşüm yağmalama projelerinin bir sonucudur. Mühendislik ve iş güvenliği kurallarına uyulmaması sonucu canlarımızı yitirdik. Doğa ve kent suçları için adalet istiyoruz'' dedi.

Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere de kızının ölümünün ardından iki yıl geçtiğini ifade ederek, "Kaybedilen canlar yerine getirilemez ama bunların her biriyle uğraşarak, mücadele ederek ölümleri önleyebiliriz. Onun için biz hem İdil'in anısı hem de İdil'den sonra kaybettiklerimiz için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemize destek verdiğiniz, bu anmada yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.