Sözcü'de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek'e gazeteden yanıt

İstifa eden Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in Sözcü'de yazar olma isteğine yanıt geldi.

Sözcü gazetesi, eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in köşe yazarı olma isteğini reddetti.

Başkanlıktan Erdoğan’ın talebiyle istifa eden Melih Gökçek dün Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e verdiği söyleşide, “Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü’de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü’de yazmayı tercih ederim” demişti.

Gökçek’e yanıt Sözcü’deki Tokmak adlı köşeyi kaleme alan Rahmi Turan’dan geldi.

Turan şöyle yazdı: “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP’lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle Sözcü o sözlere yer verdi…Melih Gökçek’le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun Sözcü’de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”