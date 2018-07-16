Sosyal medyadaki Adnan Oktar destekçilerine soruşturma

Adnan Oktar ve grubu lehine sosyal medyada paylaşımlar yaparak destek verenlerle ilgili de işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden Adnan Oktar'a destek veren, şüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de işlem başlatıldı.

Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandı Adnan Oktar ve Babuna’nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı öğrenildi.

OKTAR'A SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERENLERE SORUŞTURMA

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldı.

Operasyonun ardından 51 mağdurun emniyete gelerek şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Ayrıca, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

17 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrası iki kız çocuğu aileleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’n giderek Adnan Oktar ve grubu "cinsel istismar" şikayetinde bulunmuştu. Son beş günde 45 mağdur, emniyete giderek ifade verdi ve şikayetçi oldu. Son başvurularla birlikte çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17’ye ulaştı.