Sosyal medya bilançosu: 1 haftada 242 kişiye yasal işlem

İçişleri Bakanlığı, bir haftada 242 kişi hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada sosyal medyada yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

Bianet'in haberine göre, 26 Mart ile 2 Nisan arasında yapılan bu inceleme sonucunda 242 sosyal medya kullanıcısına soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığı, “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Şubat’ta Afrin operasyonunu sosyal medyadan eleştiren ve eleştirel etkinliklere katılan 845 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.