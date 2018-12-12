Soma işçi katliamını konu alan tiyatro oyunu yasaklandı

Soma işçi katliamında yaşamını yitiren 301 madenciyi anlatan 'Parayla satılmaz' oyunu yasaklandı. Oyuncular, 'Talep olursa oyunumuzu Türkiye’nin her yerinde oynamaya devam edeceğiz' dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından kurulan Soma Mekansızlar Tiyatrosu, “Parayla Satılmaz” adlı oyunu yazdı ve sahnelemeye başladı. Aralarında maden işçileri ile amatör oyuncuların da yer aldığı tiyatro oyunu İstanbul, İzmir ve Manisa’nın birçok ilçesinde defalarca gösterildi.

sendika.org'ta yer alan habere göre yoğun ilgi gören oyun, bir kez daha Soma’da sahnelenmek istendi. İzin için başvuran ekip, bu kez Soma Kaymakamlığı’nın yasaklama kararı ile karşılaştı.

15 Aralık’ta oynanması planlanan oyunun yasaklanma kararına tepki gösteren Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Biz oyunun 301 kişiyi ve maden ocaklarını temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de oyunda yer alanlar iyi ki varlar ve maden şartlarını anlatıyorlar. Biz bu oyunun birilerine dokunduğunu düşünüyoruz. Çünkü defalarca oynandı ve bugüne kadar hiçbir engelle karşılaşmadı” dedi.

Soma Mekansızlar Tiyatrosu eğitmenlerinden Mehmet Ocak da ekibin 2014 yılında işçi ve öğrenciler tarafından kurulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu ekiple güzel projelere imza attık. Kendim ve üç arkadaşım ile madende çalışıyoruz. Tiyatro gerçeğin aynasıdır. Oyunumuza bir engel konuldu ve ‘bu oyunu oynayamazsınız’ denildi. 2559 sayılı kanunun ek bir maddesi gereğince argo ve oyunun sivri olduğu bildirildi. Öncelikle sanatta küfür ve methiye vardır ama bir ölçüde ve estetik olması gerekir. Yeniden Soma’da oynanmak istendiğinde salon için tarih aldık ve misafirlerimizi davet ettik ama oyuna izin verilmedi. Oyunumuzu bekleyen tüm dostlardan özür diliyoruz talep olursa oyunumuzu Türkiye’nin her yerinde oynamaya devam edeceğiz."