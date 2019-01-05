Solcu Liselilerden Nâzım haftasına çağrı: Okul panosuna bir Nâzım şiiri de sen as!

Solcu Liseliler 7-11 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde Nâzım Haftası düzenleyeceklerini ilan etti. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenecek olan Solcu Liseliler, 'Emekçilerin şairi Nâzım'a gidiyoruz' sözleriyle çağrıda bulundular.

Solcu Liseliler 7-11 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde Nâzım Haftası düzenleyeceklerini ilan etti. Türkiye genelinde liselerde mücadele sürdüren Solcu Liseliler geleneksel olarak Nâzım Hikmet’in doğum günü olan 15 Ocak’tan önceki haftayı Nâzım haftası ilan ediyorlar.

Solcu Liseliler, emekçilerin şairi Nâzım, ülkenin aydınlık yüzüdür; Nâzım Hikmet, şiiriyle, eserleriyle, yurt sevgisiyle, insani yönleriyle ve mücadelesiyle bir bütündür; Nâzım dünyanın tüm emekçi halklarının eşitliğine ve özgürlüğüne inananların mücadelesinin sesidir diyerek Türkiye’deki tüm liselilere Nazım haftasını örgütlemenin çok önemli olduğunun çağrısı yaptılar.

7-11 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde Nazım Haftası düzenleyeceklerini ilan eden Solcu Liseliler bu hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Hafta boyunca paneller, şiir ve müzik dinletileri, Nazım Hikmet futbol turnuvaları, Nâzım’ın Küba Seyahati Belgeseli’nin toplu gösterimleri, okul panolarına Nâzım şiirlerinin asılması şeklinde bir dizi etkinlikler yapılacağını duyurdular.

12-13 Ocak hafta sonu Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin olduğu kentlerde yapılacak etkinliklere de çağrı yapan Solcu Liseliler, etkinliklere “Emekçilerin şairi Nâzım’a gidiyoruz” sloganıyla katılacaklarını ilan ettiler.

Türkiye genelinde Solcu Liselilerin hafta boyunca yapacakları etkinliklere katılmak, etkinlik düzenlemek, düzenlenen etkinliklerin fotoğraflarını iletmek için sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp hattından iletişim kurulabileceğini duyurdular.

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