Şahin Alpay'a ilişkin yeni gelişme

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin kararı ardından Şahin Alpay hakkında yeni bir karar verdi.

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altan'ın tutuklu yargılandığı davalara ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali olduğuna ilişkin bir karar verilmişti.

Karar ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay hakkındaki kararın gerekçesinin henüz mahkemeye ulaşmaması sebebiyle tutukluluğun devamına karar vermişti.

YENİDEN ELE ALINDI

Anayasa Mahkemesi'nin kararın gerekçesini açıklaması ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de Şahin Alpay hakkında verdiği kararı bugün yeniden müzakere etti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay'ın tutukluluk haline ilişkin herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.