Sağlık çalışanlarının zorunlu hizmeti 6 yıldan 4 yıla düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personelinin zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür'' dedi.

Koca, yapılan düzenlemenin hayata geçirilmesi sözleşmeli çalışan sağlık personelinin, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebileceğini açıkladı.