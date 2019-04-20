Sağlık Bakanlığı 'Grip Eylem Planı' hazırladı: Önlemler arasında seyahat kısıtlaması da var...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan grip eylem planı kapsamındaki önlemler arasında seyahat kısıtlaması da yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazetede yayımlanan genelgesinin ardından Pandemi (Grip) Eylem Planı hazırladı.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, dünya çapında bir grip salgını çıkması durumunda hayata geçirilecek "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı"nın ayrıntıları şöyle:
- Türkiye’de bölgeler arası yayılımı geciktirmek ve etkin bir aşıya ulaşana kadar zaman kazanmak üzere gereken tedbirler alınacak.
- Hastalığın atak hızı, devamsızlıklar ve iş gücü kayıpları göz önüne alınarak, gerektiğinde eğitime ara verilmesi ve iş yerlerinin kapatılması Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte değerlendirilecek.
- Seyyar hastaneler kurulacak. Hastane ziyaretleri kısa tutulacak. Gerektiğinde seyahat kısıtlaması getirilebilecek.
- Eğitim kurumlarında pandemi dönemi için temizlik ihtiyacının karşılanmasına yönelik personel ve malzeme teminine destek sağlanacak.
- Eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda uzaktan eğitimin sürdürülmesi için gerekli kararlar alınacak.
- Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda pandemik aşı uygulanacak.
- Sağlık Bakanlığı ile birlikte öğrenciler ve okullarda hizmet sunanların devamsızlık takiplerinin bildirilmesi için devamsızlık takip formu veya grip sebebiyle devamsızlık yapanların raporlanabileceği sistem geliştirilecek.
- Pandemi dönemine özel kritik tesislerin, araç ve gereçlerin emniyeti ve güvenliği sağlanacak. Sorumluluk alanlarındaki sınır güvenliği, mülteci akınları, düzensiz göçmenler ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirler alınacak.