Sağlık Bakanlığı 'Grip Eylem Planı' hazırladı: Önlemler arasında seyahat kısıtlaması da var...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan grip eylem planı kapsamındaki önlemler arasında seyahat kısıtlaması da yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazetede yayımlanan genelgesinin ardından Pandemi (Grip) Eylem Planı hazırladı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, dünya çapında bir grip salgını çıkması durumunda hayata geçirilecek "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı"nın ayrıntıları şöyle: