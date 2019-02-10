Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi

Rize'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlak oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı. Apartmanda yaşayanlar akşam saatlerinde binanın yan yattığını fark ederek dışarı kaçtıklarını, daha önce belediyeye yaptıkları başvurudan sonuç alamadıklarını anlattı.

Rize'nin Yeniköy Mahallesi'nde duvarlarında çatlaklar meydana gelen 8 katlı apartman boşaltıldı.

AA'nın aktardığına göre merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Cami Sokağı'nda bulunan 8 katlı Kent Apartmanı'nın iç ve dış duvarlarında, akşam saatlerinde çatlamalar meydana geldi.

Binanın hafif yan yattığını hisseden bazı apartman sakinleri, kısa sürede evlerini boşaltarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine Rize Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek binayı tamamen tahliye etti.

Ekipler, emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldığı binaya kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Olayın yaşandığı anda apartmanda bulunan Ali Karali, annesi ve eşini alarak dışarı kaçtıklarını anlattı.

Bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle binanın çevresinden toprak çıkarıldığını söyleyen Karali, "Belediyeye gerekli müracaatımızı yapmıştık ama sonuç alamamıştık. Maalesef bu olay başımıza geldi" diye konuştu.