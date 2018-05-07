Reuters, Sur'da evleri yıkılan Kürt emekçileriyle röportaj yaptı

Reuters'ın Türkiye muhabiri Daren Butler, Sur'da evleri yıkılan Kürt emekçileriyle röportaj yaparak seçim öncesi bölgenin durumunu değerlendirdi.

24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler öncesinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölge halkıyla konuşan Reuters'ın Türkiye muhabiri Daren Butler, bölgede yaşananları aktardı.

Butler haberinde, kentsel dönüşüm programı kapsamında Sur ilçesinde birçok evin yıkıldığını, halkın bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını hatırlatıyor.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ekonominin büyümesini uman AKP iktidarının, projenin 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimin sonuçlarını da olumlu yönde etkileyeceğini beklediğini belirten Butler, bölge halkının tersi yönde düşündüğünü sözlerine ekliyor.

Butler'ın sorularını yanıtlayan 47 yaşındaki elektrik tesisatçısı Şükrü Gündüz, evinin zemin katını elektrik dükkanı olarak kullandığını, şu an ise ailesiyle birlikte hem evsiz hem de işsiz kaldığını belirtiyor.

Sur'da 4 binden fazla evin yıkıldığını hatırlatan Butler, evleri yıkılan 700'den fazla kişinin proje hakkında dava açtığını, idari mahkemeden sonuç alamayanlarınsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu söylüyor.

Mart ayında Sur'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bin 500 konutun inşasını başlattığı, bölgeyi yeniden inşa etmek için ise bütçeden 10 milyar TL ayırdığı söyleniyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre evsiz kalan 25 bin kişi Sur'a geri dönmek istiyor. Bu sayı ilçe nüfusunun yarısına tekabül ediyor. AKP ise bunu yalanlayarak, bölgeyi terk eden halkın çoğunluğunun tazminatı kabul ettiğini öne sürüyor.

Butler'ın temasa geçtiği HDP temsilcileri ise, kentsel dönüşüm projesinin AKP'ye oy kazandırmayacağını, bölgede yaşanan yıkımın herhangi bir telafisi olmadığını dile getiriyor.

