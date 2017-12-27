Raylara giren yaralı kedi yavrusu için tramvayı durduran vatmana Belediye'den ödül

Eskişehir'de raylara giren yaralı kedi yavrusunu kurtarmak için tramvayı durduran vatman, Yılmaz Büyükerşen tarafından ödüllendirildi.

Eskişehir'de yaralı kedi yavrusunun tramvayın altına girdiğini görerek aracı durduran ve kurtarılmasını sağlayan vatman Cansu Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen tarafından ödüllendirildi.

Eskişehir Kent Konseyi’nin Geleneksel Yılbaşı Kokteyline katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, olayı gazetelerden gördüğünü belirterek, “Çok ilginç ama benim sadece o kedinin kurtarılması için kalabalık bir ekibin gayret göstermesi değil, ondan da önemlisi kedi oradan kurtarılıncaya kadar 20-25 dakika tramvay seferlerinin aksamasına karşılık, tramvaydakilerin hiçbirinden ses çıkmaması takdirle karşılanmalıdır. Bu Eskişehir halkının duyarlılığını gösteriyor. Vatman kızımızı da duyarlı davranışından dolayı kutluyorum” dedi.

Vatman Cansu Deniz, olay anının anlatırken, “Dört yıldır vatmanlık yapıyorum. Atatürk Bulvarı durağından çıktığımda yaralı bir kediyle karşılaştım. Kedinin arka bacaklarının tutmadığını gördüm. Aracı durdurdum. Bir vatandaş da kedinin tramvayın altına girmemesi için onu almaya çalıştı. Fakat kedi tramvayın altına girdi. İtfaiye gelinceye kadar vatandaşlarla çıkarmaya çalıştık olmadı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kedi yavrusunu kurtardı. Halkımız çok duyarlı davrandı." şeklinde konuştu.