Polis seyretti, sunucu Eda Pera Küçük yine saldırıya uğradı

Sunucu Eda Pera Küçük, eski erkek arkadaşı oyuncu Tolga Pancaroğlu tarafından darp edildiği görüntüleri paylaştı. Koruma kararına rağmen polisin şiddeti engelleyememesi ve Küçük'ün sosyal medyadan yardım istemek zorunda kalması, AKP'nin kadına şiddete karşı aldığı "önlemlerin" boyutunu da bir kez daha gösterdi.

Sunucu Eda Pera Küçük, ağustos ayında oyuncu erkek arkadaşı Tolga Pancaroğlu'ndan şiddet gördüğünü iddia ederek, savcılıktan koruma kararı çıkarmıştı. Eda Pera Küçük, dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Haluk Levent'ten yardım istedi. Vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Küçük altına şu notu düştü: "Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum.Yardım edin!"