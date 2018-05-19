Polis boş dövize saldırdı

Polis, KHK ile ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın boş dövizini yırttı.

OHAL ve KHK'lere karşı her cumartesi Ankara Sakarya Caddesi'nde eylemini sürdüren Cemal Yıldırım'a polis saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre, polisin, Yıldırım'ın elinde tuttuğu ve üzerinde hiçbir şey yazmayan dövizine saldırıp yırtması ilginç görüntülere neden oldu.

Boş bir döviz açarak oturma eylemine başlayan Yıldırım, polisin engellemesi ile karşılaştı. Yıldırım'a döviz açmadan oturabileceğini söyleyen polis, Ankara Valiliği'nin eylem yasağı gerekçesini sunarak, boş dövizi yırttı.