Okul yönetimi 'rahibe kıyafeti' diyerek mezuniyet törenini iptal etti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi, "Okulda öğrencileri rahibe gibi o cübbeyle dolaştıramayız" diyerek mezuniyet törenini iptal ettiğini duyurdu.

AKP'nin eğitim kurumlarındaki gericileştirme hamleleri sürüyor. Bunun son örneklerinden biri de Mersin'de yaşandı.

Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleneksel olarak her yıl düzenlenen mezuniyet töreni, gerici okul idaresi tarafından engellendi. Son sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerini kep atarak kutladıkları tören, bu yıl 8 Mayıs tarihinde yapılmak üzere planlanmıştı. Ancak okul yönetimi, törenden bir hafta önce iptal kararı aldığını duyurdu.

Karar karşı tepki veren öğrenciler, gerici okul idaresinden "Ben okulumda öğrencileri rahibe gibi o cübbeyle dolaştırmam" yanıtını aldı.

Velilerin ve öğrencilerin tepkilerine rağmen okul yönetimi engellemeyi devam ettiriyor.



