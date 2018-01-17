MR ve tomografi çılgınlığı devam ediyor: Türkiye birinci

MR ve tomografi görüntülemelerinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Konu pek çok defa gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı’nın yeni yayımladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2016) sorunun aynen devam ettiğini gösteriyor.

OECD ülkeleri arasında 1000 kişiye düşen MR görüntüleme sayısında Türkiye ilk sırada, tomografide de yedinci sırada yer aldı.

Her bin kişiye yılda 157 MR (OECD ortalaması 67) ve 188 tomografi (OECD’de 147) çekiliyor.

Bu durum diğer ülkelerin olanaklarının yetersizliğiyle açıklanamaz. Zira Almanya, Kanada, Japonya, Belçika gibi pek çok yüksek gelirli ülke Türkiye'den daha az sayıda MR görüntülemesi yapıyor. Tomografide de Danimarka, Almanya, Hollanda, Finlandiya Türkiye'nin açık ara gerisinde yer alıyor.

Bu durum açık bir biçimde gereksiz MR ve tomografi görüntülemesi yapıldığını düşündürüyor.

Bu tezi doğrulayan bir veri de şu: En kritik vakaların tedavisi bakımından referans noktası olan üniversite hastanelerinde 1000 hastaya yapılan yıllık görüntüleme sayıları hem özel hem de Sağlık Bakanlığı hastanelerinin çok gerisinde.

Eğer böyleyse bir kamu kurumu olan Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile özelde, para kazanmak kaygısıyla ve/veya mesleki yetersizliklere bağlı olarak gereksiz görüntüleme tetkiki isteniyor olabilir.

Kurumlara göre hastanelerde 1000 kişi için yıllık görüntüleme sayıları, 2016