Moncada Kışlası Baskını Karaburun'da kutlandı

1959 yılında zafere ulaşan Küba Devrimi'ne giden yolda mücadelenin işaret fişeği 26 Temmuz 1953 Moncada Kışlası Baskını'nın 65. yıldönümü İzmir'in Karaburun İlçesi'nde kutlandı.

8 Temmuz 2018 Cumartesi günü İzmir'in Karaburun İlçesi, Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez ve José Martí Küba Dostluk Derneği adına Yiğit Günay'ın konuşmacı olduğu 26 Temmuz Moncada Kışlası Baskını'nın 65. yıl dönümü anmasına ev sahipliği yaptı. Tertipledikleri Moncada Baskını sonrası kendilerine 26 Temmuz Hareketi ismini veren Efsanevi lider Fidel Castro ve yoldaşlarının mirasına sahip çıktıklarını aktaran Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez, ülkenin son yıllarda içinden geçmekte olduğu ekonomik ve anayasal reform sürecinin günümüz dünya konjonktüründe Küba'da sürdürülebilir ve daha fazla sosyalizm için atılan adımlar olduğu üzerinde durdu. José Martí Küba Dostluk Derneği adına konuşan Yiğit Günay, Küba Devrimi zaferinin yalnızca askeri bir başarı olarak okunamayacağını bu siyasi zaferin tüm dünyada kendi devrimlerini arayanların kendi koşulları içerisinde ihtiyaçlarına en uygun araçlar geliştirmesi gerektiğini hatırlattıktan sonra Küba'daki Anayasa Reformu sürecinin de bu tarihsellik içerisinde okunması gerektiği üzerinde durdu.

Çok sayıda gencin ve her yaştan Karaburunlu'nun katıldığı anmada Küba dostları ABD emperyalizminin ablukası karşısında Küba halkının iradesi ve sosyalizmi ile dayanışma mesajlarını ilettiler.

