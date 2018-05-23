MKE Genel Müdürü istifa etti

Makine Kimya Enstitüsü (MKE) Genel Müdürü Ahmet Taşkın'ın istifa ettiği öğrenildi. İstifa, Taşkın'ın bir toplantıya katılmamasıyla ortaya çıktı.

TÜBİTAK SAGE ile MKE’nin birlikte geliştireceği Ar-Ge projeleri için Kırıkkale’de imza töreni düzenlendi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılmasına karşın MKE Genel Müdürü Taşkın törene gitmedi.

Taşkın’ın yerine törende MKE’yi Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, temsil etti.

Taşkın’ın istifa ettiği ortaya çıkarken, MKE’den bir yetkili ise Taşkın’ın şimdilik izin aldığını ileri sürdü.

MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı madde ihtiyaçlarını karşılıyor.