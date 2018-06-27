Metro seferlerindeki aksaklık, yoksulları daha fazla etkiliyor

ABD'de metro ulaşımında yaşanan aksaklıkların, yoksullar üzerindeki etkisinin daha dramatik olduğu ortaya kondu.

ABD'de yayınlanan bir çalışma, metro seferlerindeki gecikmelerin yoksul halk üzerindeki etkilerinin gelir düzeyi yüksek kişilere nazaran dramatik şekilde fazla olduğu sonucunu gösterdi.

Ekonomistlerin bulgularına göre, yoksul vatandaşlar en kötü aksaklık durumunda dahi sonraki treni beklemek zorunda kalıyorlar çünkü diğer trenlere çok uzakta yaşıyorlar ve taksi ücretlerini karşılayacak gelirleri yok.

Çalışmada, Brooklyn, Queens, Bronx ve Manhattan'daki yolcular metro gecikme süreleri ve alternatif seçenekler hakkındaki veriler incelenmiş.

Araştırmacılar Nicole Gorton ve Maxim Pinkovskiy, beklenmedik gecikmelerin yoksullar için işlerini kaybetme riski dahi taşıdığını; sağlık, meslek ve çocuklarına erişmek için bu insanların daha az zamanı olduğunu belirtiyor.

Bu en büyük dört kent merkezinde, işçilerin yaklaşık yarısı her gün metroyu kullanıyor. Yıllık geliri 55 bin dolardan az olan hane halkı için, 50-80 dakika arası yolculuk yapma süreleri mevcut ve metro kesintileri yaşamlarını cehenneme çeviriyor.

Araştırmacılar, tren gecikmelerinin konut sakinlerine etkisi konusunda sosyo-ekonomik eşitsizlikler olduğuna dair kanıtlar sundu, “bir bölgenin hane halkı geliri azaldıkça, metro kesintilerinin etki şiddeti artar” diye yazdı.

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo, geçtiğimiz yıl “cehennem yazı” olarak adlandırılan ve metroların çalışmadığı, trafiğin tıkandığı ulaşım aksaklıklarının ardından metro iyileştirmeleri için yoğun baskı altında

Nisan ayında yetkililer, yaklaşık 6 bin aracın ekleneceği metro filosu için bir onarım planı sundu.