Mersin'de metil alkol zehirlenmesinden 5 ölüm

Mersin'de bir hafta içinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5'i yaşamını yitirdi.

Mersin'de metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kentte son bir hafta içinde 21 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, zehirlenenlerden 5'inin yaşamını yitirdiği öğrenildi. 11 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklamada olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri savcılıkça, diğer üçü ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.