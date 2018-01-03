Mehmet Barlas: Suriye'de desteklediğimiz teröristler...

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'tan, İran'da yaşananlara ilişkin kaleme aldığı yazısında Suriye itirafı geldi.

AKP'ye yakın Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, İran'da yaşanan protestoları köşesine taşıdı.

İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere ilişkin, ''Güçlü olmayı saldırgan olmakla eşdeğer kılan davranışların sahibi ABD'nin son marifeti, İran'ın içişlerine açıkça müdahale niteliği taşıyan açıklamaların her kademeden yapılması değil midir?'' ifadelerini kullanırken, Suriye'de yaşanan vekalet savaşında destek verilen ''muhaliflere'' ilişkin de itirafta bulundu.

Barlas'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

''İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de "Muhalif gruplar" diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim.''