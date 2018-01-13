Medya bu isyanı görmedi: Kendini yakan işçinin görüntüleri ortaya çıktı

Dün yaşanan ve medyanın görmezden geldiği "geçim sıkıntısı" isyanının görüntüleri ortaya çıktı.

Meclis Devlet Hastanesi'nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren inşaat işçisi S.A. polislerin müdahalesiyle son anda kurtarılmıştı.



S.A.'nın geçim sıkıntısı nedeniyle intihara girişmesi medya tarafından görülmemiş, yaralanan işçi hastaneye kaldırılmıştı.

S.A.'nın görüntülerini CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan paylaştı. Özkan Twitter hesabından paylaştığı videoda "Bu can yakıcı görüntüler yoksulluğun, yönetememenin eseri... Bir CHP milletvekili olarak iktidar adına utandım. Yurttaşımız adına kahroldum" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler: