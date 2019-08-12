MEB'in hafızlık projesi ısrarı: Okullar 171'e çıktı

MEB’in hafızlık eğitimi veren okullarının sayısı bu yıl da arttı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen hafızlık projesi uygulayan imam hatip ortaokulu sayısı 171’e yükseldi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” kapsamında adımlar hızlandırıldı. Devlet okulları, vakıf ve dernek görünümlü tarikatlar ile “işbirliği” içinde çalıştırılmaya devam ediyor. Proje kapsamında MEB’in “hafızlık projesi” uygulayan imam hatip ortaokullarının sayısı bu yılda artış gösterdi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında MEB verilerine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Kalite Takip Sistemi (KTS) üzerinden takip edilen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 32 proje imam hatip ortaokulu, Proje Uygulama Usul ve Esasları Çerçevesinde takip edilen imam hatip ortaokulu toplamda 171 imam hatip ortaokulu bulunduğu belirtildi. Proje okullarının geçen yıla göre artışı da dikkat çekti.

MEB ERKENDEN HAFIZLIK EĞİTİMİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

MEB projesine göre, hafızlık eğitiminin erken yaşlarda başlanılmasının öğrenmeyi kolay ve kalıcı hale getirdiği belirtiliyor. Hafızlık eğitiminin 5 ve 6. sınıflarda tamamlanması, 7 ve 8. sınıflarda da pekiştirilmesi planlanıyor. Projenin amaçları arasında “Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerin içselleştirilmesinde Kuran ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanılması” ile “Öğrencilerin okul ortamından, aileden ve sosyal çevreden uzun süre uzak kalmadan örgün eğitimden azami düzeyde yararlanarak hafızlık eğitimi almaları” yer alıyor.