MEB Müsteşarı: Türkiye’de 2 milyon 300 bin kişi okuma yazma bilmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, “Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var” dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursların sertifika törenine katıldı. Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, seferberlik kapsamında 487 bin kursiyere ulaştıklarını belirtti.

Hedeflerinin bu yıl sonu itibariyle yüzde 75’lik oranı yakalamak olduğunu ifade eden Tekin, “Okuma yazma seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımız ve eşlerinin talimatları doğrultusunda bu konuda biraz hızlandık. Bu süreçte valilerimiz, kaymakamlarımız, il yöneticilerimiz çok katkı sağladılar. Van’daki oran bir yıldan kısa bir süre içerisinde Türkiye ortalamasını yakalamış durumdadır. Türkiye genelinde ise yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. Başlatılan kampanya ile 487 bin kursiyerimize ulaştık. Beşta birlik bir rakamı yakalamış durumdayız. Hedefimiz yıl sonu itibariyle yüzde 75’ine ulaşmak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okuma yazma kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.