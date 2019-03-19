MEB fena çuvalladı: İlkokullaşma oranı büyük ölçüde düştü, liseler öğrencilerle uyuşamadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyet raporuna göre öngörülen 84 projenin 48'inde hedef tutmadı. MEB yaptığı açıklamada, liselilerin değişen sınav sistemiyle uyuşmadığını, imam hatip ve meslek liseleri arasında uyum sorunu yaşadığını itiraf etti. İlkokullardaki net okullaşmaya ilişkin hedefin başarı oranı yüzde eksi 283,72 olarak belirlendi.

Eğitimde istenilen hedefler ıskalandı. Eğitim alanında 2015-2019 yıllarını kapsayan faaliyet planlarının yüzde 58'inde hedeflenen başarı yakalanamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) faaliyet raporuna göre, öngörülen 84 projenin 48'inde hedef tutmadı.

MEB'in 2015-2019 yılları arasını kapsayan beş yıllık stratejik planında yer alan faaliyetlerin yalnızca küçük bir kısmında başarı sağlanabildi. Bakanlığın geçmiş beş yıllık planını, yıllık hedeflerini ve "2023 vizyonu" kapsamında planladığı faaliyetleri içeren rapor, eğitim alanında hedeflenen birçok projede ilerleme kaydedilmediğini ortaya koydu.

Raporda, 2014 yılında belirlenen hedeflerde 2018 sonu itibarıyla gelinen durum masaya yatırıldı. Buna göre, MEB'in 2014 yılında öngördüğü 84 projenin 12'sinde hiç ilerleme kaydedilemedi, 23 projenin başarı oranı ise yüzde o ila yüzde 49,99 arasında oldu. MEB, 13 performans göstergesinde yüzde 50 ile yüzde 69,99 arasında başarı sağlarken, yüzde 70'in üzerinde başarı sağlanan performans göstergesi sayısı ise 36'da kaldı.

Bakanlığın stratejik planını içeren raporda yer alan göstergelerin gerçekleşme oranlarının yüzdeleri, eğitim alanındaki başarısızlığı gözler önüne serdi. MEB, hedeflerin yüzde 27,38'inde ya başarısız oldu ya da hedefin yüzde 50'sini yakalayabildi. Eğitimdeki hedeflerin yüzde 14,28'inde ise tamamıyla başarısız olundu.

KONTENJAN İTİRAFI

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; TEOG'un yerine getirilen liseye geçiş sisteminde sınavla öğrenci alan okulların büyük bölümünü imam hatip ve meslek liseleri arasından belirleyen MEB'in bu konudaki plansızlığı faaliyet raporuna da yansıdı. Bakanlık, lise türü kontenjanlarının öğrencilerle uyuşmadığını belirterek bu durumu eksiklikler arasında sıraladı. Bakanlığın gerçekleştirme oranında en başarısız olduğu konu ise ilkokulda net okullaşma oranı oldu. Raporda, ilkokuldaki net okullaşmaya ilişkin hedefin başarı oranı yüzde eksi 283,72 olarak kaydedildi.

ATAMADA EKSİKLİK

Coğrafi bölgeler arasında eğitim ve öğretime erişimdeki farklılıkları da eksiklikler arasında sayan MEB, örgün eğitimde hayati öneme sahip bazı şöyle sıraladı:

- Okul öncesi eğitim imkanları,

- Zorunlu eğitimden ayrılmalar ve devamsızlıklar için önleme mekanizması,

- Okul ve kuramlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşulları,

- Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler,

- Yabancı dil eğitimi,

- Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sistemi. sahip okul sayısı,

MEB'in hedefi yakaladığını ifade ettiği konulardan bazıları da şunlar oldu:

- Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı,

- Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı,

- Beyaz Bayrak Sertifikasına eksiklikleri

- Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey sayısı,

- Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı.