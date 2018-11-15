Fransız Devrimi sırasında eşi Kral 16. Louis ile birlikte giyotine gönderilen Kraliçe Marie Antoinette'e ait inci kolye, 36 milyon dolara satıldı.

Fransız Devrimi sırasında eşi Kral 16. Louise ile birlikte giyotine gönderilen Kraliçe Marie Antoinette'e ait inci ve elmas kolye, düzenlenen açık artırmada 36 milyon dolara satıldı.

Ünlü Sotheby's müzayede evinin Cenevre'de düzenlediği müzayedede satılan bu kolye, inci bir mücevher için dünya rekorunu kırmış oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, daha önceki en pahalı inci takı rekoru, 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Elizabeth Taylor'ın kolyesinin elindeydi. Christie's müzayede evinde 2011 yılında 11,8 milyon dolara satılmıştı.

Fransız Devrimi sırasında Marie Antoinette, vatana ihanetten suçlu bulunmuş ve 1793 yılı Ekim ayında giyotinle idam edilmişti.

Antoinette, Fransız Devrimi öncesi mücevherlere merakı ve lüks yaşamı ile halkta tepkiye neden olurken, aslında hiçbir zaman almadığı bir elmas kolye de kendisi hakkındaki suçlamalardan biri olarak tarihte yerini almıştı.