Manisa-İzmir yolu heyelan nedeniyle kapandı

Manisa-İzmir karayolu akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yolun kontrollü olarak iki yönlü trafiğe açıldığı belirtiliyor.

Manisa-İzmir karayolunda aşırı yağışın ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Akşam saat 20.30 sıralarında Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde meydana gelen heyelanda, toprak ve kaya parçalarının her iki şeridi de kaplaması sonucu yol iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından trafiğin kontrollü olarak yeniden açıldığı bildirildi. Toprak kayması yaşandığı sırada yoldan araç geçişinin olmaması ise olası bir faciayı önledi.