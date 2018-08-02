Maçka Parkı’ndan taşınan ve çürüyen ağaçlar bugün kaldırıldı

Geçen yıl Maçka Parkı'ndan sökülüp Sarıyer Zekeriyaköy'e taşınan ağaçlar oduna dönüşmüştü. Bugün oduna dönüşen ağaçlar tamamen sökülerek götürüldü.

Geçen sene Şubat ayında Maçka Parkı’nda sökülen 199 ağacın bir kısmı Sarıyer Zekeriyaköy’deki Varyant yokuşunun kenarındaki göle Kasım ayında bir gece apar topar, çevredeki varolan ağaçlara ve bitki örtüsüne de zarar vererek dikilmişti. Gece karanlığında çalışan kepçeler orada bulunan kimi ağaçları da dümdüz etmiş ve gece süren bu faaliyet vatandaşların tepkisini çekmişti. Maçka Parkı’ndan sökülen bu ağaçların dallarının kesilmiş olduğu da gözlerden kaçmamış ve dikilen ağaçların bir bölümünün birkaç hafta içinde kurumaya başladığı gözlenmişti.

Kasım ayında yeni yerlerine dikilen ağaçlar, Mayıs ayından itibaren tamamen kurumuş ve etraf yeşile büründüğünde tamamen kuruyan bu ağaçların içler acısı görüntüsü vatandaşları üzmüştü.

Bugün öğleden sonra ise bu kuruyarak odun haline gelen ağaçlar tamamen sökülerek götürüldü. Maçka Parkı’nın bu ağaçlarının telef olmasının yanında, geride üzerine toprak serpilmiş boş bir arazi, eski bakir görüntüsü bozulmuş bir doğal alan kaldı.