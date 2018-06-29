Maçka Parkı’ndan taşınan ağaçlar odun oldu

Maçka Parkı’ndan sökülüp Zekeriyaköy'e dikilen ağaçların kuru oduna dönüştüğü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maçka Parkı’ndan söktüğü ağaçlardan Zekeriyaköy'e dikilenlerin hepsinin kuruduğu ortaya çıktı. İstanbul'un merkezinde kalan son yeşil alanlardan olan Maçka Parkı’ndan Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı gerekçesiyle Şubat ayında 199 ağaç söküldü. Gezi Direnişi’nin kıvılcımını yakan çevre duyarlılığı olan yurttaşlardan gelen tepkiler ve konunun basına yansıması üzerine İBB'den ağaçların zarar verilmeden Sarıyer'e taşındığı açıklandı.

BAHARDA DİĞER AĞAÇLAR YEŞİLLENDİ AMA…

Basında Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlardan bir kısmının Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na bir kısmının Zekeriyaköy ile Bahçeköy arasında yer alan Varyant Yokuşuna dikildiğine ilişkin fotoğraflar yayınlandı. Bu taşıma işlemleri sırasında ağaçların dallarının kırıldığı dikkat çekse de konu kamuoyunun gündeminden düştü. Fakat aradan daha 5 ay geçip, orman bahar aylarında yeşilin bin bir tonuna bürününce sökülen ağaçların akıbeti tüm gerçekliğiyle gözler önüne serildi. Yeşilin bin bir tonunu taşıyan ormanın içinde yaprakları dahil kahverengiye bulanmış kuru ağaçlar vatandaşların dikkatini çekti.

‘SÖKÜLEN BİR AĞAÇ TEKRAR YEŞERMEZ’

Çekilen fotoğraflarda Varyant Yokuşu'na dikilen ağaçların hiçbirinin sağ kalmadığı ve kuruduğu gözlemlendi. Konuya ilişkin Zekeriyaköy Muhtarı Semra Özkaya da bilimsel olarak sökülen bir ağacın tekrar yeşermesinin imkânsız olduğunu belirtti. Muhtar, bu sözüyle yapılan işlem sırasında bu gerçeğin bilindiğine dikkati çekti.