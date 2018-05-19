Lise öğrencisi Barış’ı öldüren polise bir dava daha

Esenyurt'ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'yı başından vurarak öldürdükten sonra 'haksız tahrik' indiriminden yararlanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memuru H.D.S. hakkında ‘silahla tehdit’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından bir dava daha açıldı.

Esenyurt’ta suç işlediği şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) elleri kelepçeliyken başından tabancayla vuran polis memuru H.D.S. (21) hakkında “silahla tehdit” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından bir dava daha açıldı.

DHA’dan Serpil Kırkeser’in haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 16 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddianamede şöyle denildi:

“Esenyurt'ta AVM'de bulunan bir mağazada hırsızlık yapıldığı polise bildirildi. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan H.D.S. (21) ve S.T.(49) olay yerine intikal etti. Bu sırada hırsızlık olayına ilişkin Ömer Barış Topkara ve arkadaşı mağaza yetkililerince kontrol altına alındı. Polis S.T., Ömer Barış Topkara'nın bacağına tekme ile vurdu. Polis memuru S.T. ayrıca mağdurlar Ömer Barış Topkara ve arkadaşı E.S.'ye 'Üstünüzdeki kıyafet ne biçim kıyafet eşcinsel misiniz?' şeklinde sözler sarf etti. Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'ne göre çocuklara kelepçe takılamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen mağdur çocuklar birbirlerine kelepçelendi.”

HÜKME AYKIRI HAREKET ETTİLER

Mağdurların daha sonra polis merkezine götürülürken kaçmış olmalarının şüphelilerin bahse konu amir hükme aykırı hareket etmiş oldukları gerçeğini değiştirmeyeceği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin "Görevi kötüye kullanma" suçunu iştirak halinde işledikleri, her ne kadar şüpheliler mağdurların yaşlarını büyük olduğunu değerlendirdiklerini belirtmiş iseler de mağdurların yaşlarını beyan etmiş olmaları karşısında şüphelilerin bu savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

TEHDİT SUÇUNU İŞLEDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede polis memuru H.D.S.'nin, mağdurların Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) sıfatıyla yakalanmalarının ardından AVM çıkışına doğru giderken silahını kılıfından çıkarıp mağdurlara doğrultup sallayarak 'Kaçmayı denemeyin, kaçarsanız ne olacağını biliyorsunuz?' şeklinde sözler sarf ederek "Tehdit" suçunu zincirleme şekilde işlediği belirtildi. İddianamede şüpheli polis memuru H.D.S.'nin "Silahla tehdit" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıldan 8 yıla, diğer şüpheli polis memuru S.T.’ninse "Basit yaralama","Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

Ömer Barış Topkara'nın babası Seyfettin Topkara duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Olay günü Ömer Barış Topkara'nın yanında bulunan arkadaşı mağdur E.S. de olay günü yaşananları anlatarak şikayetçi olduğunu belirtti. Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

Polis H.D.S. “Haksız tahrik altında çocuğu olası kast ile öldürme” suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak "Haksız tahrik" maddesince uygulanan indirimin asgari hadden yapılması gerektiğini vurgulayan İstinaf Mahkemesi, sanık H.D.S.'yi aynı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

