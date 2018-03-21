KYK yurdunda Abdülhamit etkinliği dayatması!

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Emir Sultan KYK öğrenci yurdu görevlileri odaları dolaşarak, 'Abdülhamit'siz Yüz Yıl' adlı etkinliğe katılmanın zorunlu olduğunu duyurdu. Etkinliğe katılmayanların üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiği öğrenildi. Katılımı artırmak için çekilişle 15 altın dağıtılacağı duyuruldu.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Emir Sultan KYK öğrenci yurdu görevlileri odaları dolaşarak, "Abdülhamit'siz Yüz Yıl" adlı etkinliğe katılmanın zorunlu olduğunu duyurdu. Etkinliğe katılmayanların üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiği öğrenildi. Katılımı artırmak için çekilişle 15 altın dağıtılacağı duyuruldu.

AKP'nin okullarda ve yurtlarda 2. Abdülhamit propagandası sürüyor. Bunun son örneklerinden biri Bursa'da yaşandı.

Uludağ Üniversitesi Emir Sultan KYK yurdu görevlileri, tek tek öğrencilerle görüşerek, "Abdülhamit'siz Yüz Yıl" başlıklı etkinliğe katılmanın zorunlu olduğunu söylediler. Davet ettikleri öğrencilerin ad, soyad ve telefon numaralarını alan görevliler, KYK'den resmi yazı geldiğini, etkinliğe mutlaka katılınması gerektiğini ifade ettiler.

Duruma tepki gösteren öğrenciler, üstü örtülü bir biçimde tehdit edildiklerini, etkinliğe katılmayanların fişleneceğini söylediler.

Öte yandan katılımı artırmak için çekilişle 15 altın dağıtılacağı da duyuruldu.